Капремонт старого моста через Чусовую проведет пермский «Мостоотряд»

Генподрядчик строительства нового моста через Чусовую - ООО «Специализированный застройщик «Дом.59» (дочерняя компания АО «Корпорация развития Пермского края») – определился с субподрядной организацией, которая завершит работы на самом объекте, в частности, проведет ремонт старого мостового перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно сайту госзакупок, на лот стоимость 2, 5 млрд руб. определен победитель, с ним заключен договор.

В ООО «Дом.59» уточнили «Ъ-Прикамье», что победителем торгов АО «Уралмостострой» (в Перми работает его филиал «Мостоотряд № 123»), предложившее выполнить работы за 2 500 930 123 рублей. «Работы требуется выполнить в течение 27 календарных месяцев, следующих за датой передачи подрядчиком от субподрядчика строительной площадки/фронта работ. Договор с организацией заключен 10 марта 2025 года», сообщили в компании.

Стоит отметить, что входящий в АО «Уралмостострой» пермский «Мостоотряд № 123» в 90-е годы ХХ века строил первую очередь моста через Чусовую и занимался подготовкой стройплощадки для второй очереди, но затем был заменен бывшим генподрядчиком – АО «Стройтрансгаз».

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.