Мэром Ростова-на-Дону стал представитель областной власти

Депутаты гордумы Ростова-на-Дону во вторник, 11 марта, единогласно проголосовали за избрание на должность главы городской администрации исполняющего обязанности мэра Александра Скрябина («Единая Россия»). Второй претендент на вакантный пост, замдиректора департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин, не получил ни одного голоса в свою поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Скрябин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Александр Скрябин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Александру Скрябину 49 лет, он окончил Ростовский государственный строительный университет, начинал карьеру на местном водоканале. С 1993 по 2014 год прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора предприятия. В 2017-м перешел на должность первого вице-мэра Ростова-на-Дону, а уже в 2018-м избрался в законодательное собрание Ростовской области, получив пост вице-спикера. С 2020 года — заместитель губернатора Ростовской области (с 2023-го — первый заместитель).

Должность мэра Ростова-на-Дону освободилась в конце января, когда ее по собственному желанию оставил Алексей Логвиненко, руководивший городом с 2019 года. Накануне отставки господин Скрябин был назначен первым заместителем градоначальника и автоматически принял полномочия.

Переход представителей региональной власти на позицию мэра столицы субъекта РФ практиковался еще с 1990-х. После постепенной отмены прямых выборов в крупных городах этот процесс стал носить системный характер. Среди последних таких назначенцев — мэры Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга, Мурманска и Костромы Максим Кудрявцев, Евгений Наумов, Алексей Орлов, Юрий Сердечкин и Алексей Смирнов. Все они ранее работали вице-губернаторами.

Впрочем, не везде региональные власти действуют подобным образом. Например, на должность мэра Магадана претендуют председатель контрольной палаты города Лариса Поликанова и предприниматель Руслан Марзоев. Интересно, что пять лет назад на эту вакансию вообще не нашлось претендентов. Тогда областной власти пришлось уговаривать главу города Юрия Гришана остаться на новый срок. Выборы нового мэра Магадана пройдут в среду, 12 марта.

Андрей Прах