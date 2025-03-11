ГАТИ выдала около 1 тыс. ордеров по капитальному ремонту жилых домов в Петербурге

За 2024 год Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала 990 ордеров по капитальному ремонту жилых домов в разных районах города. Об этом сообщили 11 марта в управлении информации городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, в целом за прошлый год Фонд капремонта отремонтировал 430 крыш и 191 фасад, модернизировал 1372 инженерных системы, а также отреставрировал 168 домов-памятников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году Петербург вышел на рекордные показатели по замене лифтов — в городе установили 2561 новую кабину. К концу этого года Смольный пообещал заменить все лифты с истекшими сроками эксплуатации, с 2026 года ремонт будет осуществляться в плановом порядке.

Андрей Цедрик