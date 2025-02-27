Детским обмудсменом Липецкой области стала Оксана Хлякина

На должность уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области назначили Оксану Хлякину. Об этом сообщили в липецком облсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Хлякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Оксана Хлякина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики в липецком областном перинатальном центре. Была депутатом липецкого облсовета шестого созыва и сенатором Совета Федерации РФ. В 2024 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С конца 2019 года пост детского омбудсмена региона занимал Юрий Таран. Сегодня стало известно, что он назначен замначальника управления физической культуры и спорта региона. На новой должности господин Таран будет курировать вопросы детского спорта и развития физической культуры в муниципалитетах.

Егор Якимов