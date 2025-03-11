Глава Башкирии Радий Хабиров занял 11 место в рейтинге губернаторов ПФО

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 11 место среди губернаторов ПФО в рейтинге «Госсовет 2.0», составленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В активе главы республики, по мнению составителей рейтинга, 13 баллов из 29 возможных. Ниже господина Хабирова расположились глава Марий Эл Юрий Зайцев (12 баллов), глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских (по 11 баллов).

В тройке лидеров — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов (21 балл) и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (17 баллов).

В предыдущем рейтинге «Госсовет 2.0», опубликованном в октябре, Радий Хабиров занимал 10 место с теми же 13 баллами.

Рейтинг рассчитывается на основе девяти показателей, в числе которых качество политического менеджмента, реализация крупных проектов в регионе и вмешательство правоохранительных органов в работу губернаторской команды.

Идэль Гумеров