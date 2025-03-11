OpenAI заключила соглашение с CoreWeave на $11,9 млрд

Американский стартап CoreWeave сообщил о подписании соглашения о партнерстве с OpenAI. Сумма сделки составила $11,9 млрд.

В рамках соглашения CoreWeave будет в течение пяти лет предоставлять свою серверную инфраструктуру для обучения моделей искусственного интеллекта от OpenAI. Кроме того, когда CoreWeave будет проводить IPO, он выпустит дополнительные акции на сумму $350 млн, которые будут приобретены OpenAI в рамках частного размещения.

Основанная в 2017 году, CoreWeave предоставляет доступ к центрам обработки данных и конкурирует с такими облачными провайдерами, как Microsoft и Amazon. В ходе готовящегося IPO компания надеется привлечь $4 млрд и достичь оценки в $35 млрд.

Кирилл Сарханянц