У губернатора может появиться больше полномочий для увольнения мэра Липецка

В Липецке прошли публичные слушания по изменениям в городской устав. Главная поправка дает губернатору области больше полномочий для отстранения мэра от должности. Об этом сообщили в городском совете депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Липецка Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ Мэр Липецка Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ

В случае вступления изменений в силу мэра смогут уволить, если ему объявили выговор или предупреждение, а он в течение месяца не устранил причины, которые привели к дисциплинарному взысканию, а также — если он систематически не достигает показателей эффективности работы органов местного самоуправления или получил статус иностранного агента.

Запланированные изменения предполагают, что городские депутаты, получившие статус иноагентов, тоже прекращают свои полномочия. Кроме того, городские власти смогут создавать не только печатные, но и сетевые издания для публикации официальной информации и правовых актов.

Окончательное решение по изменениям в устав примут на сессии городского совета 25 марта.

В конце июня 2024 года депутаты избрали мэром облцентра Романа Ченцова, который ранее возглавлял Лебедянский район. На этом посту он сменил Евгению Уваркину, впоследствии ставшую сенатором от региона.

Подробнее о смене главы Липецка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь