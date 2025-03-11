Англичане переоделись в немецкое

Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» в понедельник сообщил о подписании контракта с немецким производителем спортивной экипировки Adidas. Договор, вступающий в силу в августе этого года, будет приносить лидеру текущего чемпионата Англии более £60 млн в год. Примечательно, однако, что даже с таким крупным контрактом ливерпульцы не попадают в топ-5 клубов, больше всех зарабатывающих за счет продажи права экипировать их. На первом месте «Реал», ежегодно получающий от той же компании Adidas по £110 млн в год. Для сравнения: бюджет лучшего футбольного клуба России последних лет «Зенита» на текущий сезон составляет примерно €165 млн (£137 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Лидер текущего чемпионата Англии «Ливерпуль» и, очевидно, будущий чемпион лиги (ливерпульцы за девять туров до конца первенства опережают идущий на втором месте «Арсенал» на 15 очков) объявил о подписании одного из крупнейших спонсорских контрактов в истории футбола. Об этом сообщают практически все британские издания. Ливерпульцы договорились с немецким производителем спортивной экипировки Adidas о долгосрочном сотрудничестве, которое будет приносить им свыше £60 млн в год. С учетом бонусов, как сообщает портал Sportskeeda, выплаты могут достигать £75 млн в год. Договор вступает в силу в августе 2025 года. До той поры «Ливерпуль» связан договором с Nike. Контракт с последней приносил ливерпульцам по £30 млн в год.

Ливерпульцы вступают в сотрудничество с Adidas уже не в первый раз. Немецкий концерн выступал в роли экипировщика «Ливерпуля» в периоды с 1985 по 1996 год, а затем с 2006 по 2012 год. При этом, как утверждает Daily Mail, именно майки прежних периодов сотрудничества с Adidas сейчас котируются особенно высоко среди фанов «Ливерпуля». Очевидно потому, что на период первого контракта с Adidas пришлись сразу три победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии. А также потому, что оригинальных изделий, оставшихся с той поры, осталось уже немного.

Интересно, что £60 млн, которые «Ливерпуль» будет получать по соглашению с Adidas, могли бы стать ключевой частью доходов серьезных европейских клубов. Скажем, весь бюджет лучшего и самого богатого клуба России последних лет «Зенита» на текущий сезон, согласно сообщению «РИА Новости» от сентября прошлого года, составляет около €165 млн (£137 млн).

Однако £60 млн которые «Ливерпуль» будет получать просто за то, что его игроки будут носить форму от Adidas, далеко не самый выдающийся показатель. На первом месте по этому параметру, согласно подсчетам портала givemesport.com, «Реал». Мадридцы получают от Adidas по £110 млн в год. Это десятая часть всех доходов «Реала» в сезоне-2023/24. Именно тогда он стал первым в истории футбольным клубом, получившим доход более €1 млрд (£833 млн). С небольшим отставанием от «Реала» идет второй испанский гранд — «Барселона». Каталонцам сотрудничество с Nike приносит по £105 млн в год. Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» — £90 млн в год от Adidas. Собственно, сам «Ливерпуль» только пятый, уступая не только «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед», но и «Арсеналу».

Отметим также, что в топ-10 крупнейших контрактов подобного рода Adidas занимает шесть позиций. Еще три остаются за Nike и одна — за Puma.

Александр Петров, Роман Левищев