Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю Volkswagen Passat в рабочем поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Пассажир, мужчина 1959 года рождения, погиб. Водитель не пострадал.

Господин Хинштейн призвал местных жителей воздержаться от поездок на приграничные территории Курской области.

Сегодня, 21 февраля, Минобороны сообщило о том, что российские ПВО сбили два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

Вчера вечером над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников и 8 БПЛА — над Азовским морем. Кроме того, была атакована Белгородская область — над территорией был сбит один дрон.