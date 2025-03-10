Под Белгородом к 2030 году планируют сформировать туристический кластер

К 2030 году в селе Холки Чернянского района Белгородской области планируется сформировать туристический кластер. Об этом сообщили в облправительстве. Инвестиции в проект не разглашаются.

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано в конце февраля между правительством региона, Белгородской и Старооскольской епархией и компанией Владимира Зотова «УК Развитие». Согласно нему, туристический кластер должны сформировать на базе Свято-Троицкого мужского монастыря. Проект реализуется через частно-государственное партнерство и включает строительство Богоявленского паломнического центра.

Центр будет четырёхэтажным, общей площадью более 1,6 тыс. кв. м. В его состав войдут паломнический корпус для проживания, трапезная и Богоявленный храм. Проект рассчитан на размещение более 80 человек.

На площади более 28 га в рамках проекта также планируется построить не менее 30 гостевых домов, кафе, ремесленные мастерские и пешеходные дорожки. Первый этап реализации начнется в 2025-2026 годах со строительства Богоявленского паломнического центра.

Врио заместителя губернатора Илья Пономарев отметил, что развитие туристического кластера в Холках будет сосредоточено на сохранении природного и культурно-исторического потенциала села. Особое внимание уделят бережному отношению к архитектурному стилю Свято-Троицкого монастыря.

По данным Rusprofile, ООО «УК Развитие» зарегистрировано в 2022 году в Белгороде для консультирования по вопросам коммерческой недвижимости и управления. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Наталья Королькова. Владимир Зотов контролирует долю в 77,5%, еще 22,5% принадлежат Ларисе Ковалевой. В 2023 году общество сработало с нулевой выручкой, чистая прибыль составила 77 тыс. руб.

Владимир Зотов ранее владел белгородской ГК «Агро-Белогорье». Осенью группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича объявила о завершении консолидации активов компании.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов