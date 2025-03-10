Создателя NFT-проекта Илью Малова приговорили к 6 годам за мошенничество

Московский суд признал виновным создателя бизнес-проекта на основе NFT Илью Малова в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщила столичная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

Установлено, что в ноябре 2022 года предприниматель вместе с сообщниками создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в бизнес-проект на основе технологии NFT. Притворяясь успешным крипто-инвестором, он знакомился на бизнес-встречах с пострадавшими. Им он говорил, что привлекает деньги в свой проект и заявлял, что его знакомый — известный NFT-художник, который размещает работы на различных ресурсах. Цена на эти работы «возрастала», из-за чего впоследствии можно было получать прибыль.

Затем Илья Малов добавлял введенных в заблуждение граждан в чат мессенджера, где якобы размещалась информация о сделках. Потерпевшие передавали мошеннику цифровую валюту, после чего он переставал выходить на связь. Всю криптовалюту аферист переводил на свои цифровые кошельки. Всего пострадавшими числятся пять человек.

Ущерб от действий Ильи Малова превысил 70 млн руб. Отмечается, что для легализации средств он купил автомобиль Lamborghini за 27 млн руб., а также квартиру за 30 млн руб.

Никита Черненко