Россия за год увеличила экспорт продовольствия в Африку на 19%

Поставки продукции агропромышленного комплекса из России в страны Африки выросли на 19% в 2024 году по сравнению с годом ранее и превысили $7 млрд. Крупнейшим покупателем остается Египет, сообщает пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Египет является одним из лидеров по импорту российской пшеницы. Также Россия поставляет в эту страну подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, дрожжи и другие товары. На втором месте по ввозу российского продовольствия находится Алжир. В 2024 году он увеличил объем закупок на 1,5%. Далее следуют Ливия (+18%), Кения (+33%) и Тунис (+28%).

Всего 87% объема поставок продовольствия на континент пришлось на зерновые культуры — пшеницу, ячмень и кукурузу. По словам представителя «Русагротранса» Игоря Павенского, за прошедший сезон в африканские страны было ввезено 21,2 млн т. пшеницы, что является рекордно высоким показателем. Это составляет 38% от общего объема экспорта пшеницы из России. Также страны Африки закупают масложировую продукцию, мясо, рыбу и молочную продукцию.

В ноябре 2024 года заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщал, что за 8 месяцев прошлого года российско-африканский товарооборот увеличился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг $18,6 млрд. К 2030 году ожидается двукратное увеличение объемов взаимной торговли.

Подробнее о сотрудничестве России с Центральноафриканской Республикой — в материале «Ъ» «Аз есмь ЦАР».