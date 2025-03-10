За махинации при строительстве площадок ТКО осудят руководство фирмы «Профит»

В Норильске (Красноярский край) завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей ООО «Профит». Их обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о директоре компании Сергее Фомине и фактическом владельце организации Денисе Синельникове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2022 года между МКУ «Управление экологии» и компанией «Профит» был заключен контракт на строительство 60 площадок накопления отходов в Центральном районе города. Стоимость договора — более 85 млн руб. Правоохранители считают, что при выполнении работ фигуранты дела распорядились провести монтаж площадок с использованием меньшего объема материалов, чем предусмотрено контрактом.

С сентября по ноябрь 2023 года руководители организации представили отчетные документы. «Для беспрепятственной приемки работ они передали взятку в 300 тыс. руб. начальнику МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства"»,— говорится в сообщении ведомства. После этого фирма получила оплату по контракту, из которой более 56 млн руб. обвиняемые похитили, считают в СКР.

По данным следствия, часть украденных денег, 24 млн руб., мошенники в 2023 году перевели на счета подконтрольных им компаний по фиктивным договорам оказания услуг для покупки недвижимости.

В счет возмещения ущерба у фигурантов дела изъято имущество на общую сумму около 79 млн руб., также был наложен арест на квартиры, земельные участки и коммерческую недвижимость на 35 млн руб.

Александра Стрелкова