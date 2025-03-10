Бывшим топ-менеджерам «Башспирта» вынесли приговор

Кировский райсуд Уфы вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Башспирт» Рауфу Нугуманову, экс-директору торгового дома «Башспирт» Александру Компанченко и депутату горсовета Уфы Артуру Хазигалееву. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Суд приговорил Рауфа Нугуманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, Артура Хазигалеева — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а Александра Компанченко — к четырем с половиной годам колонии-поселения.

Как полагало следствие, в 2021–2022 годах бывшие топ-менеджеры «Башспирта» продали здания магазинов, принадлежащих торговому дому, компаниям, аффилированным с Артуром Хазигалеевым, по заниженной цене — за 132 млн руб. вместо рыночных 200 млн руб.

После сделки «Башспирт» взял у новых собственников эти же магазины в десятилетнюю аренду, но, как полагает следствие, «с явно завышенными арендными платежами». Общая сумма ущерба составила свыше 101 млн руб., отмечали в управлении СКР по Башкирии.

Олег Вахитов