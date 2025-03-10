Бывший пермский чиновник получил новую должность в структуре минспорта

Бывший замглавы Перми Валерий Стариков покинул должность замдиректора КГУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», на которой он проработал несколько лет. На сайте ЦСП сведения о нем были убраны. Сам господин Стариков сообщил, что продолжает работать в структуре, но на другой должности — главного специалиста отдела развития. Работу он сменил по состоянию здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин Фото: Евгений Запискин

Валерий Стариков известен тем, что в 1990-е годы основал театр «Ироничная компания» и был его художественным руководителем, затем работал продюсером ГТРК «Т7». В 2004–2006 годах в должности замглавы Перми курировал вопросы культуры, спорта и образования.