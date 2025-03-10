В Казани с 15 марта сельхозярмарки пройдут на 12 площадках

В Казани весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 15 марта на 12 площадках. Об этом сообщил председатель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ярмарки пройдут на пяти площадках, в Вахитовском и Приволжском — на трех, а в Советском, Кировском и Московском организуют по две площадки.

С адресами ярмарок можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

В ярмарках планируют принять участие представители 22 муниципальных районов Татарстана и 19 организаций агрокомплекса.

Ярмарки будут работать с 15 марта по 27 апреля с 6:00 до 13:00 каждую субботу, а по воскресеньям — на площадке на ул. Беломорская, 69.

Сельхозпроизводители предложат татарстанцам овощи, молочные и мясные продукты, а также товары для нужд подсобного хозяйства (сено, солома и дрова). Уточняется, что цены будут ниже розничных в среднем на 15%.

Диана Соловьёва