6,2 триллиона рублей составил остаток средств на эскроу-счетах в банках в январе, сообщил в пятницу ЦБ. Показатель сократился на 120 млрд руб. с декабря 2024 года. В годовом выражении он вырос на 10% (с 5,7 трлн в январе 2024-го). Ухудшение месячной динамики связано, в частности, с сокращением объемов ипотеки из-за новогодних праздников и снижением спроса на фоне высоких рыночных ставок (всего в январе выдано ипотеки на 127 млрд руб., что на 56% меньше, чем в декабре). Второй фактор — рост объемов «раскрытия» эскроу-счетов, то есть перечисления средств застройщикам после ввода жилья. В январе показатель вырос до 11,7 трлн с 11,3 трлн руб. в декабре.