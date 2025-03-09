Главные новости за 3–9 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Суд отменил оправдательный приговор экс-проректору КубГТУ Татьяне Бархатовой. Материалы направлены на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара.

Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства. Недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб., по данным надзорного органа, принадлежит бизнесмену Рубену Татуляну.

В Крыму планируют создать новый морской курорт «Золотые пески». Проект предполагает государственно-частное партнерство с общим объемом инвестиций около 60 млрд руб.

На развитие производств стройматериалов на Кубани направили более 1,1 млрд руб. Средства предоставлены предприятиям промкомплекса в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов от Фонда развития промышленности региона.

Более 3,1 млрд руб. выделено на развитие «Кубанского Приазовья» в 2025 году. Стратегию утвердил глава региона Вениамин Кондратьев в ноябре прошлого года.

В Сочи арестована ответчица по делу экс-председателя Краснодарского крайсуда. Центральный районный суд отправил Светлану Новикову в СИЗО, а ее мать Любовь — под домашний арест.

ТАСС: жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская отправлена в СИЗО.

В деле экс-главы Сочи и его жены появились еще два эпизода особо крупных взяток.

На Кубани откроют резервуарный парк для хранения 2,6 млн тонн нефтепродуктов. По данным «Ъ-Кубань», заказчиком строительства выступил ООО «КНГК-ИНПЗ».

В Краснодаре задержана заместитель начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия по делу о неправомерной застройке сочинского санатория. Следствие считает, что доверенному лицу фигурантки взамен на ее противоправные действия объекты недвижимости в возведенном комплексе были проданы по существенно заниженной стоимости.

На побережье Кубани участились выбросы мазута из-за повышения температуры.

В Темрюкском районе завершили демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Собственник затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — взыскивает убытки в 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг», эксплуатировавшего судно по договору аренды.

В результате рейда силовиков на оптовом рынке в Новороссийске пятеро граждан РФ, недавно получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, доставлены в военкомат.

Неприятный запах, на который жалуются жители Геленджика, принесен ветром из Новороссийска. Выяснилось, что его источником являются танкеры, стоящие на рейде.

После жалоб от горожан на сильный запах нефтепродуктов власти Новороссийска обратились в надзорные органы.