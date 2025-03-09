Хозяин затонувшего в Черном море танкера взыскивает 200 млн руб. с эксплуатанта

Собственник затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — взыскивает убытки в 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг», эксплуатировавшего судно по договору аренды. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Иск принят к производству, рассмотрение дела назначено на 8 апреля.

Со ссылкой на материалы арбитражной картотеки издание сообщает, что договор аренды судна без экипажа для перевозки нефтепродуктов был заключен 8 февраля 2016 года. «Ъ» обращает внимание на то, что ООО «Каматрансойл», будучи собственником затонувшего судна, частично контролируется учредителями ООО «Кама Шиппинг». В частности, владельцем 33% ООО «Каматрансойл» и 50% ООО «Кама Шиппинг» является Константин Сельков.

Пермское ООО «Кама Шиппинг» являлось эксплуатантом танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение 15 декабря 2024 году у берегов Анапы в Черном море. В тот же день в этом районе на мель сел еще один танкер — «Волгонефть-239». Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе, последствия которой ликвидируются до сих пор.