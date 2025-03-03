Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства

Как стало известно «Ъ-Кубань», Генпрокуратура России подала иск в Адлерский районный суд Сочи об изъятии торговых и офисных центров «Плаза» в Сочи в доход государства. Недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб., по данным надзорного органа, принадлежит сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну. Объекты общей площадью 47 тыс. кв. м расположены на улицах Демократическая, Старонасыпная и Кирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как указано в исковом заявлении (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), поводом для судебного разбирательства стало неисполнение Рубеном Татуляном судебного решения. Ранее, 28 декабря 2023 года, тот же суд удовлетворил иск первого заместителя Генпрокурора к Рубену Татуляну, АО «Волна Резорт энд СПА» и другим лицам об истребовании имущества, признании права федеральной собственности на самовольные постройки и взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, который был причинен застройкой курортной зоны. Краснодарским краевым судом и Четвертым кассационным судом общей юрисдикции это решение оставлено без изменения.

За восемь месяцев с момента вступления решения в силу Рубен Татулян, по данным надзорного ведомства, долг не погасил, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В качестве подтверждения своей неплатежеспособности в Адлерский районный суд Сочи им подано заявление об отсрочке исполнения судебного акта, приложены выписки по пустым счетам в банках.

Однако прокуратура установила, что для защиты активов от взыскания Рубен Татулян создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащую ему недвижимость. Как отмечено в исковом заявлении, в качестве номинальных владельцев и руководителей этих организаций фигурируют доверенные лица, в числе которых близкие родственники, включая сестру — бывшего депутата городского собрания Сочи Анжелу Селюкову (в сентябре 2024 года по требованию прокуратуры ее полномочия прекращены).

Кроме того, в исковом заявлении отмечено, что часть принадлежащей недвижимости коммерческого назначения Рубен Татулян переоформил на сына, оформив договор дарения. Его же примеру последовал и второй должник по делу и номинальный владелец имущества Рубена Татуляна — Андроник Мумджян, переоформив торговые объекты на своего работника.

В ноябре 2024 года «Известия» сообщали, что в отношении Рубена Татуляна возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. По данным прокуратуры, после проведения следственных действий Рубен Татулян покинул Россию, но продолжил получать доходы от своих российских активов.

Лия Пацан