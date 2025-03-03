Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства
Как стало известно «Ъ-Кубань», Генпрокуратура России подала иск в Адлерский районный суд Сочи об изъятии торговых и офисных центров «Плаза» в Сочи в доход государства. Недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб., по данным надзорного органа, принадлежит сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну. Объекты общей площадью 47 тыс. кв. м расположены на улицах Демократическая, Старонасыпная и Кирова.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Как указано в исковом заявлении (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), поводом для судебного разбирательства стало неисполнение Рубеном Татуляном судебного решения. Ранее, 28 декабря 2023 года, тот же суд удовлетворил иск первого заместителя Генпрокурора к Рубену Татуляну, АО «Волна Резорт энд СПА» и другим лицам об истребовании имущества, признании права федеральной собственности на самовольные постройки и взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, который был причинен застройкой курортной зоны. Краснодарским краевым судом и Четвертым кассационным судом общей юрисдикции это решение оставлено без изменения.
За восемь месяцев с момента вступления решения в силу Рубен Татулян, по данным надзорного ведомства, долг не погасил, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В качестве подтверждения своей неплатежеспособности в Адлерский районный суд Сочи им подано заявление об отсрочке исполнения судебного акта, приложены выписки по пустым счетам в банках.
Однако прокуратура установила, что для защиты активов от взыскания Рубен Татулян создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащую ему недвижимость. Как отмечено в исковом заявлении, в качестве номинальных владельцев и руководителей этих организаций фигурируют доверенные лица, в числе которых близкие родственники, включая сестру — бывшего депутата городского собрания Сочи Анжелу Селюкову (в сентябре 2024 года по требованию прокуратуры ее полномочия прекращены).
Кроме того, в исковом заявлении отмечено, что часть принадлежащей недвижимости коммерческого назначения Рубен Татулян переоформил на сына, оформив договор дарения. Его же примеру последовал и второй должник по делу и номинальный владелец имущества Рубена Татуляна — Андроник Мумджян, переоформив торговые объекты на своего работника.
В ноябре 2024 года «Известия» сообщали, что в отношении Рубена Татуляна возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. По данным прокуратуры, после проведения следственных действий Рубен Татулян покинул Россию, но продолжил получать доходы от своих российских активов.