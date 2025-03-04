На развитие производств стройматериалов на Кубани выделили более 1,1 млрд рублей

В 2024 году в Краснодарском крае на развитие производств стройматериалов выделили свыше 1,1 млрд руб. Это составляет четверть от общего объема субсидий, которые были предоставлены предприятиям промкомплекса в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов от Фонда развития промышленности региона в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион лидирует в производстве данной продукции на юге России. Мощности индустриальных компаний позволяют почти полностью покрыть потребности края. Он также отметил, что благодаря поддержке предприятия смогли модернизировать свои производственные мощности, закупив необходимое оборудование, а также приобретя сырье и материалы.

В числе проектов, которые реализуются с государственной поддержкой,— создание импортозамещающего предприятия по производству закаленного стекла и производство газоблоков в столице региона. На территории промышленного парка «Краснодар» идет строительство завода «СВ ГЛАСС», где будет производиться стекло для дверей и оконных систем, управляемых при помощи искусственного интеллекта. Планируемый объем производства — 900 тыс. кв. м в год. Когда завод выйдет на полную мощность, будет создано 200 новых рабочих мест.

Компания «ДГ-Блок», резидент краснодарского промышленного парка «Копанской», строит завод по производству газоблоков. Предприятие будет выпускать до 300 тыс. куб. м продукции в год. Запуск позволит создать более 80 новых рабочих мест в городе.

В Краснодарском крае более 3 тыс. предприятий заняты производством строительных материалов, на которых работают свыше 30 тыс. человек. В 2024 году они отгрузили продукции на сумму около 137 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее. На долю этих предприятий приходится более 20% от общего объема реализации промышленной продукции в регионе. Индекс промышленного производства стройматериалов в Краснодарском крае в 2024 году достиг 103,3% по сравнению с уровнем 2023 года.

Алина Зорина