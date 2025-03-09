Геленджичане жалуются на неприятный запах, принесенный ветром из Новороссийска

Неприятный запах, на который жалуются жители Геленджика, принесен ветром из Новороссийска. Выяснилось, что его источником являются танкеры, стоящие на рейде. Об этом сообщает муниципальный центр управления курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Как сообщает управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, это не газ, запах исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. На танкерах в резервуарах скапливаются газы. При нефтепогрузке осуществляется выброс этих газов в атмосферу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запах в Геленджике ощущается, только когда ветер дует со стороны Новороссийска.

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Власти Новороссийска заявили, что в связи с запахом нефтепродуктов в городе они обратились в контрольно-надзорные органы.

Михаил Волкодав