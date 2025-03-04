Более 3,1 млрд рублей выделено на развитие «Кубанского Приазовья» в 2025 году

Власти Краснодарского края выделили более 3,1 млрд руб. на реализацию 40 мероприятий стратегии «Кубанское Приазовье» в 2025 году для развития пяти муниципалитетов: Ейского, Темрюкского, Щербиновского, Славянского районов и Приморско-Ахтарского муниципального округа. Стратегию утвердил губернатор Вениамин Кондратьев в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев на совещании с представителями муниципалитетов отметил, что министерство экономики совместно с муниципалитетами и органами власти уже проработали мероприятия, запланированные к реализации в 2025 году.

Финансирование распределено между пятью муниципальными образованиями: Темрюкский район получит более 1,3 млрд руб., Славянский — 755,2 млн руб., Ейский — 572,5 млн руб., Приморско-Ахтарский муниципальный округ — 290,34 млн руб., Щербиновский район — 182,3 млн руб. Дополнительно муниципалитеты подготовили еще 26 проектов в высокой степени готовности, стоимость которых сейчас оценивается.

Региональная стратегия «Кубанское Приазовье» разработана в рамках федеральной программы развития Приазовья до 2040 года, инициированной по поручению президента России Владимира Путина. При ее подготовке проанализировано социально-экономическое состояние всех пяти территорий и определены приоритетные направления развития: агропромышленный комплекс, санаторно-курортная и туристическая сфера, промышленность и транспортно-логистические услуги.

К 2030 году рост основных отраслей экономики «Кубанского Приазовья» должен составить не менее 186%, а среднегодовой темп роста заработной платы достигнет устойчивого уровня около 107,5%.

Алина Зорина