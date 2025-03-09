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Власти Новороссийска обратились в надзорные органы из-за запаха нефтепродуктов

После жалоб от горожан на сильный запах нефтепродуктов власти Новороссийска обратились в надзорные органы. Об этом сообщила вице-мэр города Екатерина Степаненко.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Она уточнила, что периодическое появление этого запаха связано со скоплением летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами. Вице-мэр добавила, что в городе круглосуточно ведется мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов. В случае фиксации превышений нормативов ПДК информация передается в контрольно-надзорные органы.

Ранее сообщалось, что на неприятный запах властям пожаловались жители Геленджика. МЦУ курорта сообщило, что он принесен ветром из Новороссийска. Источником запаха являются танкеры, стоящие на рейде.

Михаил Волкодав

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