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На Кубани откроют резервуарный парк для хранения 2,6 млн тонн нефтепродуктов

«Саратовский завод РМК» завершает строительство масштабного резервуарного парка по хранению светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба компании. По данным «Ъ-Кубань», заказчиком строительства выступил ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ). Объем инвестиций на предприятии изданию не уточнили.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В рамках проекта специалисты возвели и смонтировали 14 вертикальных стальных резервуаров с понтоном (РВСП) объемом 5 тыс. куб. м. каждый. Кроме того, в состав парка входят два РВСП-3000 куб. м. и четыре комплекта РВСП-1000 куб. м. Общий тоннаж резервуарного парка превышает 2,6 млн т.

«В настоящее время на площадке ведутся монтажные работы и испытания понтонов поплавкового типа. Завершение монтажа всего резервуарного парка планируется в апреле 2025 года. Отметим, что изготовление металлоконструкций началось в 2022 году, а строительно-монтажные работы стартовали в 2023»,— рассказали представители Саратовского завода РМК.

Вячеслав Рыжков

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