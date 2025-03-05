Арестована ответчица по делу экс-председателя Краснодарского крайсуда

Светлана и Любовь Новиковы, бывшие владелицы сельхозпредприятия «Дмитриевское», арестованы в Сочи. Центральный районный суд отправил Светлану Новикову в СИЗО, а ее мать — под домашний арест, пишет «Ъ». На сайте суда не уточняются предъявленные им обвинения, в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю также воздержались от комментариев. По информации издания, в деле может идти речь о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С октября прошлого года фигурантки Новиковы проходят соответчицами по иску Генпрокуратуры об изъятии активов экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. По неофициальным данным, утверждает «Ъ», Светлана Новикова ранее состояла с ним в фактических отношениях. Дело рассматривается Красногорским городским судом Московской области, под арестом активы на сумму около 7 млрд руб.

Претензии к Александру Чернову связаны с нарушением антикоррупционных ограничений, в том числе с владением через номинальных собственников СХП «Дмитриевское». По версии Генпрокуратуры, мать и дочь Новиковы формально числились владельцами, но вели бизнес в интересах экс-судьи Чернова. Весной 2024 года предприятие перешло семье главы Кавказского района Виталия Очкаласова.

Светлана Новикова также была совладельцем ООО «Бар "Рубин"» в Сочи, 25% которого позднее отошли ее сыну, депутату Заксобрания края Виталию Новикову, говорится в публикации. Соучредителем компании является Лиана Сырцова, вдова убитого в 2010 году предпринимателя Эдуарда Кагосяна. Госпожа Сырцова проходит по делу Генпрокуратуры в качестве третьего лица.