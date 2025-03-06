ТАСС: жена экс-мэра Сочи угрожала двум свидетелям убийством

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате, угрожала убийством двум свидетелям, принуждая их дать ложные показания, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, в рамках этого дела задержан еще один фигурант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации собеседника агентства, фигурантка Копайгородская нарушила условия домашнего ареста, вступив в контакт с лицами, имеющими отношение к расследованию. По версии следствия, она оказывала давление на свидетелей, добиваясь нужных ей показаний. В связи с этим суд изменил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

Алексей Копайгородский и его супруга стали фигурантами уголовного дела осенью 2024 года. По данным следствия, экс-мэр Сочи через жену получил от местного предпринимателя взятку в особо крупном размере, которая выражалась в оказании имущественных услуг на сумму более 43 млн руб. В обмен чиновник должен был обеспечить бизнесмену благоприятные условия для работы.

В рамках расследования в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре проведено более 50 обысков, изъяты денежные средства, документы и ценности. Следственный департамент МВД также вменяет фигурантам Копайгородским хищение земельных участков в Сочи. Обвиняемые вину не признают.

Вячеслав Рыжков