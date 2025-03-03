Новый курорт «Золотые пески» создадут в Крыму за 60 млрд рублей

В Крыму планируют строительство нового морского курорта «Золотые пески», сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, проект реализуется по поручению президента и станет очередным шагом в модернизации туристической инфраструктуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Комплекс разместится на участке площадью 226 га между Саками и Евпаторией. Он объединит спортивные, развлекательные и образовательные объекты, а также общественные пространства. В настоящее время ведется проектирование и детализация концепции.

Проект предполагает государственно-частное партнерство с общим объемом инвестиций около 60 млрд руб. Ожидается, что часть доходов от реализации пойдет в республиканский бюджет.

В рамках проекта планируется строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью более 18 км в границах городского округа Евпатория. Существующий маршрут вдоль побережья будет перенесен, что позволит организовать пешеходную зону. Завершение работ намечено на 2029 год.

Вячеслав Рыжков