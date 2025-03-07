В деле экс-главы Сочи и его жены появились еще два эпизода особо крупных взяток

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга стали фигурантами новых уголовных дел о посредничестве и получении двух взяток от региональных застройщиков. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвинение по этим эпизодам пока не предъявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, супругам Копайгородским вменяют посредничество в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ) и получение двух незаконных вознаграждений (ст. 290 УК РФ) от крупных девелоперов. Следственные действия продолжаются.

Защита супругов от комментариев отказалась.

Алексей Копайгородский и его жена находятся под следствием с осени 2024 года. Им вменяют получение через посредника взятки в особо крупном размере в ноябре 2023 года — экс-мэр якобы получил от предпринимателя услуги имущественного характера на 43 млн руб. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену покровительство.

В рамках расследования в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре проведено более 50 обысков, изъяты документы, ценности и денежные средства. Следственный департамент МВД также подозревает Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи.

В феврале суд продлил Янине Копайгородской домашний арест до 17 мая, однако 6 марта мера пресечения была изменена на содержание в СИЗО. Супруги вину не признают.

Вячеслав Рыжков