На побережье Кубани участились выбросы мазута из-за повышения температуры

На пляжах Краснодарского края из-за повышения температуры усилились выбросы мазута. Мониторинг загрязнений ведется на 265 км побережья, а в Анапе и Темрюкском районе водолазы работают на 19 участках, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперативного штаба региона на 6 марта, новые загрязнения обнаружены у пляжа центра «Премьера» в Анапе, пляжа «Селена» в Витязево и у дома отдыха «Фея-2».

В январе 2025 года глава Кубани Вениамин Кондратьев предупреждал, что при летнем зное мазут начнет плавиться, усложняя его уборку. Аналогичные опасения высказывал и президент РФ Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что мазут почти не растворяется в воде. В жаркую погоду при температуре от +25 градусов нефтепродукты всплывают на поверхность, образуя пленки. В холодный период мазут становится вязким, оседает на дне или выбрасывается на берег во время шторма.

К утру 7 марта в регионе собрали 147,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Водолазы совершили более 1 тыс. спусков, собрав около 2 тыс. мешков нефтесодержащих отходов. В Крыму наблюдение ведется на 525,4 км побережья, там собрано около 763 тонн загрязненного песка.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Нурий Бзасежев