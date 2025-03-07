В Темрюкском районе завершили демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Демонтаж кормовой части танкера завершили досрочно. На переработку сдали 744 т металла, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Специалисты начали зачистку территории, на которой велась утилизация кормовой части танкера. Продолжается работа по сбору мазута со дна Черного моря, в том числе с применением переносных высокопроизводительных мотопомп с эжекторами на спасательных катерах. Группировку таких судов планируют увеличить до шести единиц.

Комиссия, занимающаяся координацией работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, рассмотрела возможные способы утилизации мазута, находящегося на затонувших фрагментах танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате обсуждения Минтранс России выбрал один из вариантов, который сейчас проходит необходимые согласования в федеральных органах власти.

Из-за улучшения погодных условий и повышения температуры участились выбросы мазута. Для решения этой проблемы планируют увеличить группировки, задействованные для уборки пляжных территорий.

Кроме того, вице-премьер Виталий Савельев отметил вклад водолазов в ликвидацию ЧС. Их работу в сложных условиях он оценил как героический поступок. На 7 марта группировка водолазов составляет 83 человека.

Алина Зорина