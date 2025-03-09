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Пять человек доставлены в военкомат по итогам рейда на рынке в Новороссийске

Силовиков интересовали новоиспеченные граждане РФ, не вставшие на воинский учет

В результате рейда силовиков на оптовом рынке в Новороссийске пятеро граждан РФ, недавно получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, доставлены в военкомат. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю

В сообщении говорится, что рейд проводили сотрудники военно-следственного управления СКР, силовую поддержку им обеспечивали бойцы ОМОН «Шторм-Юг».

В ходе рейда было выявлено более 100 человек, недавно получивших российское гражданство. Проверка показала, что пятеро из них не встали на воинский учет — они доставлены в военкомат. Кроме того, задержан иностранец, незаконно работавший в Новороссийске. В ближайшее время его планируется депортировать на родину.

Михаил Волкодав

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