Пять человек доставлены в военкомат по итогам рейда на рынке в Новороссийске
Силовиков интересовали новоиспеченные граждане РФ, не вставшие на воинский учет
В результате рейда силовиков на оптовом рынке в Новороссийске пятеро граждан РФ, недавно получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, доставлены в военкомат. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю
В сообщении говорится, что рейд проводили сотрудники военно-следственного управления СКР, силовую поддержку им обеспечивали бойцы ОМОН «Шторм-Юг».
В ходе рейда было выявлено более 100 человек, недавно получивших российское гражданство. Проверка показала, что пятеро из них не встали на воинский учет — они доставлены в военкомат. Кроме того, задержан иностранец, незаконно работавший в Новороссийске. В ближайшее время его планируется депортировать на родину.