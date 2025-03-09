Мишустин учредил в России новый праздник — День архитектора

Премьер-министр Михаил Мишустин установил в России новый профессиональный праздник — День архитектора. Он будет отмечаться в первый понедельник июля. Новый праздник должен «способствовать повышению престижа профессии», говорится на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом»,— заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На сайте правительства отмечается, что учреждение нового праздника инициировали Союз архитекторов России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Тяжлов