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Охранный комитет требует от областной психбольницы позаботиться об историческом здании

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области обратился в арбитражный суд с требованием обязать ГБУ РО «Психиатрическая больница» провести работы по сохранению принадлежащего ей объекта недвижимости, который является культурным наследием. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности претензии не опубликованы.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Начало судебного разбирательства назначено на 21 апреля. Суд привлек к разбирательству областное Минимущества, которое является собственником проблемного здания, а также областной Минздрав, финансирующий деятельность ГБУ.

ГБУ РО «Психиатрическая больница» находится в пер. Семашко, 120 в Ростове.

Сергей Иванов

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