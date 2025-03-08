Охранный комитет требует от областной психбольницы позаботиться об историческом здании

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области обратился в арбитражный суд с требованием обязать ГБУ РО «Психиатрическая больница» провести работы по сохранению принадлежащего ей объекта недвижимости, который является культурным наследием. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности претензии не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Начало судебного разбирательства назначено на 21 апреля. Суд привлек к разбирательству областное Минимущества, которое является собственником проблемного здания, а также областной Минздрав, финансирующий деятельность ГБУ.

ГБУ РО «Психиатрическая больница» находится в пер. Семашко, 120 в Ростове.

Сергей Иванов