Охранный комитет требует от областной психбольницы позаботиться об историческом здании
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области обратился в арбитражный суд с требованием обязать ГБУ РО «Психиатрическая больница» провести работы по сохранению принадлежащего ей объекта недвижимости, который является культурным наследием. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности претензии не опубликованы.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Начало судебного разбирательства назначено на 21 апреля. Суд привлек к разбирательству областное Минимущества, которое является собственником проблемного здания, а также областной Минздрав, финансирующий деятельность ГБУ.
ГБУ РО «Психиатрическая больница» находится в пер. Семашко, 120 в Ростове.