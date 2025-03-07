В барокко с головой
Поиски главного героя в прошлом и настоящем
Погрузиться в эстетику эпохи барокко предложили создатели музыкального перформанса «Silent Opera: В поисках протагониста», который прошел в пространстве Bibliotheca 4 марта.
Участники проекта Performa by Sound Up и режиссер Юрий Квятковский создали эффектный оммаж барочной опере и наполнили его музыкой классика жанра Георга Генделя — ему принадлежит более 30 таких произведений. Также в представлении прозвучали сочинения Клаудио Монтеверди, Генри Пёрселла и Анри Ле Байи.
В театральную площадку превратили чашу 25-метрового бассейна. По сюжету стены современной библиотеки приютили классических барочных героев и их лучшие арии. Ринальдо, герой одноименной оперы Генделя, превратился в Библиотекаря, Альмирена осталась его возлюбленной. Действие, согласно канону, полно драматических эмоций, символизма и мистики. Но благодаря удачному монтажу перфоманс не страдает затянутостью классических опер эпохи барокко.
Персонажи заняты поиском протагониста — в книгах, вокруг и внутри себя. Они размышляют, что делает героя героем, и по-барочному экспрессивно переживают разрыв между мечтами и реальностью. Рамкой для этих изысканий становится история любовных переживаний со знакомой проблематикой «мы выбираем, нас выбирают — как это часто не совпадает». А придает всему действу остроты призрак, рандомно оживляющий любовные фантазии из литературы.
Визуально «Silent Opera» выглядит как ожившая барочная картина. Контрастные светотени кьяроскуро, как у Караваджо, переносят фокус с одного героя на другого. Драматичные цвета и зашкаливающая декоративность крепко держат внимание. В дожде из лепестков алых роз предпоследней сцены наверняка утонули не только герои, но и еще остававшийся к тому моменту скепсис некоторых зрителей.
Пластика, как и положено, с налетом манерности. Финальная многофигурная композиция отправила ассоциативное мышление прямиком к «Парфюмеру» Патрика Зюскинда, хотя и с «Плотом Медузы» Теодора Жерико она тоже перекликается.
Пространство Bibliotheca создано таким образом, что восприятие в нем искусства становится по-настоящему иммерсивным. На входе в зрительный зал гостей встретили работы российской арт-группы AES+F из собрания галереи «Триумф». Художники как раз известны своими многофигурными композициями и переосмыслением классических живописных произведений в современном контексте. Среди референсов в их творчестве замечены как раз и полотна Караваджо, и Жерико.
Это уже второй авторский перформанс в пространстве Bibliotheca, который поддержал как генеральный партнер девелопер Capital Group. Еще один партнер премьеры — Sovcombank Wealth Management.
Эпоха барокко с ее нарочитой красотой, растерянностью и эскапизмом в фантазии действительно рифмуется с сегодняшней реальностью. Она где-то на границе между «было» и «будет», с героями, которые пережили все апокалипсисы и готовы отдохнуть немного в иллюзорном лимбе. Если Средневековье мы уже пережили, а нового Ренессанса ждем, то почему бы не барокко?
Издательский дом «Коммерсантъ» выступил генеральным информационным партнером мероприятия. В пространстве Bibliotheca на один вечер было создано подпространство клуба «Коммерсантъ» — нового сообщества, объединяющего людей, готовых инвестировать свои знания, ресурсы и время в социальные проекты.