«ФКино», «Джизус» и «Анора»

На этой неделе в Уфе выступят тенор Алессандро Сафина и группа «План Ломоносова». В театрах представят спектакли «Невеста напрокат», «Сестры» и «Когда я боюсь». В кинокомплексах покажут фильмы «В потерянных землях» и «Анора».



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Концерты

9 марта в Dom печати 15-летие отмечает группа «План Ломоносова». Зрителям обещают разнообразную программу, составленную из лучших песен со всех альбомов, слэм, и море позитива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алессандро Сафина

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Алессандро Сафина

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

9 марта в Городском дворце культуры выступит звезда мировой оперы — тенор Алессандро Сафина в сопровождении симфонического оркестра. Артист создал новый жанр выступления, который назвал «оперным роком», соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла.

10 марта на той же площадке выступит популярный в 90-е певец, музыкант и композитор Кай Метов. Певец с его откровенными текстами об отношениях и узнаваемым голосом стал секс-символом тех лет.

11 марта в «Уфа-Арене» состоится концерт группы «Кино». Впервые после воссоединения коллектив выступит с новой масштабной программой «История этого мира». Группа включила в программу песни, которые еще не исполнялись на концертах. Прозвучат и все главные хиты. Концерт будет сопровождать видеоряд и световое шоу.

12 марта в MusicHall27 новый альбом представит «Джизус». Коллектив обещает живой звук и уникальное шоу. Помимо свежих композиций прозвучат треки из прошлых альбомов.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанна Эппле

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жанна Эппле

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

14 марта в Городском дворце культуры представят комедию «Невеста напрокат». Это легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией постановка впечатляет с первых минут и оставляет после себя яркие впечатления. Молодой человек никак не может встретить девушку, с которой был бы готов связать свою жизнь. Но при этом обещает родителям, что скоро женится. Когда родители внезапно приезжают, герою приходится искать невесту. В ролях: Жанна Эппле, Юлия Такшина, Мария Рассказова, Елена Проклова, Вячеслав Гугиев, Александр Михайлов.

12 марта в Русском драматическом театре покажут моноспектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь». Автор приглашает зрителей в удивительное путешествие по лабиринтам человеческих страхов. Это событие, которое стоит посетить, чтобы по-новому взглянуть на свои переживания и понять, что страх — естественная часть нашего существования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Повереннова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дарья Повереннова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

13 марта в Городском дворце культуры — комедия «Сестры» по пьесе Алексея Слаповского. Сюжет построен на взаимоотношениях внутри любовного треугольника. Две сестры встречаются спустя 30 лет. Давным-давно старшая отбила у младшей жениха — неудачливого художника Германа. Теперь она ложится в больницу и, возможно, вскоре умрет. Она зовет младшую сестру и просит принять Германа в наследство вместе с квартирой и картинами. В ролях: Борис Хвошнянский, Дарья Повереннова, Екатерина Семенова, Алексей Гришин, Елена Ксенофонтова.

Фильмы

В кинопрокат вышло фэнтези «В потерянных землях». После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Путников преследует армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милла Йовович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Милла Йовович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Фрайзер Джеймс, Дирдри Маллинз, Себастьян Станкевич и другие.

В кинотеатрах покажут комедийно-драматический фильм «Анора». Молодая стриптизерша из Бруклина выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы расстроить брак.

В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян Товмасян, Алексей Серебряков и другие.