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В Нефтекамске проверяют информацию о демонстрации школьникам порнографии

Прокуратура Нефтекамска проверяет информацию о демонстрации школьникам непристойного контента, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором ученикам седьмого класса на уроке технологии через проектор демонстрировался материал, «не относящийся к образовательной программе», отмечается в релизе. Надзорное ведомство оценит соответствие педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действия администрации школы, не принявшей мер по ограничению доступа подростков к информации, «наносящей вред нравственному и духовному развитию».

Как сообщал Telegram-канал «Честный репортаж», в школе села Ташкиново в Нефтекамске учитель физики во время урока просматривал видео для взрослых, забыв выключить проектор. Школьники сняли происходящее на телефоны. Родители семиклассников потребовали уволить преподавателя, но директор якобы ответил отказом.

Майя Иванова

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