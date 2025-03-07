В КБР подросток попала под трактор

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии, 16-летняя девушка упала с прицепа трактора и попала под его колеса. У нее диагностировали тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело о нарушениях требований охраны труда.

«Пострадавшая работала в яблоневом саду. Глава крестьянско-фермерского хозяйства усадил работников в прицеп трактора для перевозки ящиков с яблоками и повез их к месту сбора урожая. Во время поездки девушка упала с прицепа и попала под его колеса»,— сообщили в Следкоме.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу. Главе хозяйства, если его признают виновным, может грозить штраф до 400 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года.

Николай Аксенов