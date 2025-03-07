В доход государства обратили 4 квартиры экс-замначальника управления МВД Москвы

Преображенский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства четыре квартиры, принадлежавшие экс-замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Дмитрию Тахтаулову и его близким. Аналогичное решение вынесено в отношении двух земельных участков, одного жилого здания, семи машиномест и двух авто, рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Тахтаулов был задержан в ноябре 2022 года. Вместе с ним арестовали начальника отдела его управления Вячеслава Фокина, а также бизнесменов Андрея Школьникова и Виталия Абрамова. Все четверо обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц с использованием своего служебного положения (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, они организовали въезд около 10 тыс. иностранцев, преимущественно из Китая.

У Тахтаулова и его родственников нашли несколько объектов недвижимости, в том числе в элитном ЖК «Соколиный форт». В декабре 2024-го Басманный суд приговорил его и Фокина к 6,5 года колонии общего режима, бизнесмены получили по 6 лет колонии.

Подробности — в материале «Ъ» «Незаконную миграцию обеспечила полиция».