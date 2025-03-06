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Коммерсантъ FM
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FIFA заменила отпуск миллиардом

Она выделила участникам клубного чемпионата мира рекордный призовой фонд

Международная федерация футбола (FIFA) выделит участникам клубного чемпионата мира, который пройдет летом в США в новом, резко «расширенном» по сравнению с привычным формате и по масштабу будет похож на чемпионат мира для сборных, рекордный в истории структуры призовой фонд. 32 команды заработают на выступлении в турнире $1 млрд. Эти деньги выглядят компенсацией за мучения, которые сулит новое соревнование игрокам и менеджерам. Они связаны в первую очередь с уплотнением и без того сверхжесткого футбольного календаря, уже послужившего причиной для юридического преследования FIFA со стороны ряда организаций во главе с Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro).

Жеребьева клубного чемпионата мира, Майами, 5 декабря 2024 года

Жеребьева клубного чемпионата мира, Майами, 5 декабря 2024 года

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Жеребьева клубного чемпионата мира, Майами, 5 декабря 2024 года

Фото: Rebecca Blackwell / AP

О призовом фонде в $1 млрд, выделенном на клубный чемпионат мира, говорится в заявлении Международной федерации футбола, посвященном итогам заседания Совета FIFA, ее ключевого исполнительного органа. Он утверждал финансовый отчет за 2024 год. Но самое интересное в заявлении связано не с недавним прошлым, а с ближайшим будущим. Совет FIFA скорректировал прогнозируемый объем доходов федерации в рамках очередного четырехлетнего цикла в сторону увеличения. Первоначально планировалось, что они составят около $11 млрд, теперь речь идет о $13 млрд.

В отчете дается понять, что базой для роста стал коммерческий успех, достигнутый при подготовке как раз обновленного клубного чемпионата мира.

Чемпионат входит в число приоритетных для президента FIFA Джанни Инфантино, главного лоббиста превращения компактного и необременительного турнира для семи команд, занимавшего ранее несколько дней в декабре, в турнир, похожий по масштабу на чемпионат мира для сборных, проектов. Впервые в «расширенном» формате он пройдет в США с 14 июня по 13 июля. В чемпионате мира примут участие 32 клуба, представляющие все региональные конфедерации. Больше всего слотов было выделено для сильнейшей среди них — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA): он получил 12 путевок (у второй по силе конфедерации — южноамериканской CONMEBOL — их вдвое меньше). При этом большая часть досталась клубам-гигантам — таким как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Челси».

Из заявления FIFA следует, что она обеспечила себе доходы от проведения турнира в размере $2 млрд. В документе не раскрываются их источники, но известно, что более половины из них принесет реализация телевизионных прав. В конце прошлого года права на трансляцию матчей чемпионата мира приобрел DAZN. Различные источники сходились в оценке их стоимости — $1,05 млрд. Кроме того, FIFA удалось привлечь в качестве партнеров первенства ряд крупных компаний — таких как Coca-Cola, Bank of America, Hisense и AB InBev. В отчете говорится о том, что суммарный доход от его проведения должен составить $2 млрд, а половину потратят на наполнение призового фонда. Комментируя эту новость, Джанни Инфантино добавил, что и вторая половина будет направлена «на развитие футбола», а федерация не оставит себе «ни доллара».

Именно размер денежных бонусов для клубов, которые соберутся летом в США, превратил новость в хит.

Он значительно меньше, чем в Лиге чемпионов, «стержневом» турнире для UEFA. В нынешнем ее розыгрыше, который тоже изменил формат в сторону «укрупнения» (количество участников состязания выросло с 32 до 36), на кону стоит $2,47 млрд. Зато для состязаний под эгидой FIFA $1 млрд — это рекорд, причем рекорд с запасом. До сих пор самыми крупными были, разумеется, призовые фонды чемпионатов мира для сборных. Но у предыдущего, состоявшегося на излете 2022 года в Катаре, он был в два с лишним раза скромнее, чем у летнего первенства,— $440 млн. При этом трудно представить, чтобы клубный чемпионат, в котором полным-полно малоизвестных широкой публике участников из Африки или Азии, хотя бы приблизился по востребованности у публики к чемпионату для национальных команд.

С этой точки зрения «миллиард Джанни Инфантино» выглядит чем-то вроде компенсации за мучения, связанные с его любимым проектом. А он действительно создает много проблем, которые уже неоднократно обсуждались в футбольном сообществе.

Например, до сих пор непонятно, как решить вопросы, связанные с таймингом турнира.

Значительная его часть приходится на период, когда в ведущих лигах уже будет действовать летнее трансферное окно, открывающееся 1 июля. А 30 июня — это стандартный срок истечения контрактов игроков. Иными словами, некоторые из них будут выступать в play-off состязания, не имея легитимных договоров, а некоторых теоретически вообще могут продать по ходу него в другую команду, в том числе также участвующую в чемпионате мира.

Но есть проблема еще актуальнее и острее. Это — уплотнение из-за чемпионата мира и так сверхжесткого футбольного календаря. Нечетные годы, в которые не проводятся топ-турниры для сборных, всегда являлись для элитных игроков чуть ли не единственной возможностью устроить себе более или менее полноценных летний отдых. Многих из них клубный чемпионат мира в новом формате его лишил. Вместо отдыха им придется выступать в чрезвычайно насыщенном матчами состязании. У финалистов турнира их будет семь: три на групповом этапе и четыре в play-off.

Чемпионат мира уже спровоцировал серьезный конфликт, в котором FIFA оппонирует Международная ассоциация профессиональных футболистов.

В прошлом году FIFPro при поддержке организации European Leagues (EL), объединяющей около 30 континентальных чемпионатов, включая чемпионаты «большой пятерки» — английский, испанский, итальянский, немецкий и французский, подала жалобу в Еврокомиссию. В ней она потребовала оценить действия FIFA по реформированию календаря. FIFPro и EL считают их незаконными. Они ставят под сомнение в принципе право федерации в одностороннем порядке формировать его, а также утверждают, что «уплотнение» может нарушать некоторые законы Евросоюза, например, из-за того, что футболисты не смогут получить гарантированный им период для отдыха.

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Кроме того, заявители указывали, что сверхжесткий календарь угрожает как ментальному, так и физическому здоровью футболистов. А свои требования они обосновывали данными британского страхового брокера Howden Insurance. Исходя из них, футбольные клубы, представляющие «большую пятерку», в предыдущем сезоне потеряли €732 млн из-за травм своих футболистов.

С критикой политики FIFA выступали и многие знаменитые игроки. А Родри из «Манчестер Сити» и Виргил ван Дейк из «Ливерпуля» даже угрожали федерации, которая не учитывает их интересы, забастовкой.

Алексей Доспехов

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