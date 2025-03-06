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К 2036 году число женщин репродуктивного возраста в РФ может снизиться на 3 млн

В России, по прогнозам, число женщин репродуктивного возраста к 2036 году может сократиться на 3 млн человек. Об этом сообщила депутат Государственной думы Российской Федерации VIII созыва (от партии «Единая Россия») Татьяна Ларионова на организованном «Ъ Волга-Урал» форуме «Сила женщин Татарстана».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татьяна Ларионова отметила, что в июне 2024 года рождаемость в стране достигла исторического минимума: на свет появилось всего 98 тыс. 600 детей. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, включая даже годы Великой Отечественной войны. Как отметила Ларионова, коэффициент рождаемости в России сейчас значительно ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения (2,1–2,3 ребенка на женщину).

В то же время за последние годы число многодетных семей в стране увеличилось: если в 2010 году их было чуть более 1 млн, то в 2021 году — уже 1,99 млн, а к середине 2023 года их количество достигло 2,3 млн. В Татарстане, по словам спикера, проживает 55,7 тыс. многодетных семей.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что современные тенденции, такие как откладывание рождения первого и последующих детей, а также ухудшение репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин, создают серьезные риски для демографической стабильности страны.

Влас Северин

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