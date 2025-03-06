К 2036 году число женщин репродуктивного возраста в РФ может снизиться на 3 млн

В России, по прогнозам, число женщин репродуктивного возраста к 2036 году может сократиться на 3 млн человек. Об этом сообщила депутат Государственной думы Российской Федерации VIII созыва (от партии «Единая Россия») Татьяна Ларионова на организованном «Ъ Волга-Урал» форуме «Сила женщин Татарстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татьяна Ларионова отметила, что в июне 2024 года рождаемость в стране достигла исторического минимума: на свет появилось всего 98 тыс. 600 детей. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, включая даже годы Великой Отечественной войны. Как отметила Ларионова, коэффициент рождаемости в России сейчас значительно ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения (2,1–2,3 ребенка на женщину).

В то же время за последние годы число многодетных семей в стране увеличилось: если в 2010 году их было чуть более 1 млн, то в 2021 году — уже 1,99 млн, а к середине 2023 года их количество достигло 2,3 млн. В Татарстане, по словам спикера, проживает 55,7 тыс. многодетных семей.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что современные тенденции, такие как откладывание рождения первого и последующих детей, а также ухудшение репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин, создают серьезные риски для демографической стабильности страны.

Влас Северин