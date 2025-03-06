Центр города — серьезный инструмент в борьбе за человеческий капитал

30 и 31 мая в Воронеже пройдет традиционный архитектурный форум «Зодчество ВРН». На этот раз его тема звучит кратко: «Центр города». О том, почему в Воронеже должны срочно сформировать стратегию развития центра, высказался министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.



Фото: правительство Воронежской области

Центр — это не просто географическое понятие, а нечто гораздо более широкое. С одной стороны, в центре концентрируется культурное наследие. С другой — проявляются городские амбиции. Это архитектурная и туристическая витрина, то, по чему оценивают город приезжие и по чему сами горожане оценивают работу властей. Очевидно, что требования к центру города гораздо выше, чем к окраинам.

Центр — серьезный инструмент в борьбе за человеческий капитал, которая идет сегодня между крупными городами. Не удивительно, что власти региона уделяют развитию центра Воронежа такое большое внимание.

Нужно понять, как сохранить уникальность и идентичность центра, применить к нему передовые градостроительные решения — про мастер-планы и комплексное развитие территорий сегодня не говорит только ленивый. Вопрос точечной застройки тоже по-прежнему актуален: любая информация о новом проекте в центре моментально вспыхивает в публичном пространстве.

Обо всем этом надо говорить. «Зодчество ВРН» давно вышло за рамки Центральной России. Сегодня это полноценный всероссийский форум про городское развитие: к нам едут профессионалы из Поволжья, Сибири, с Дальнего Востока — им интересна наша программа.

Конечно, мы будем говорить о российских городах в целом, хотя их центры совсем разные. Есть города, разрушенные войной, есть промышленные города на Урале, есть города Поволжья, которые пышут своим купеческим наследием. Есть географические, климатические, исторические особенности. От концентрации жизни в центре крупных городов зависит расселенческий каркас в целом.

У России есть аура сельской, аграрной страны, но, по статистике, 70% ее населения живут в городах, и большинство из них — в крупных. Хочется поговорить о том, как избегать строительных ошибок, как лечить конфликты, об отношении государства к значимым территориям.

Хочется вместе разобрать воронежские практики. Если в ближайшие годы — а лучше месяцы — мы не сформируем долгосрочную стратегию развития центра города, то рискуем упустить ситуацию. Застройщики, которые какое-то время назад приобрели землю, попытаются воспользоваться своим правом.

Мы находимся в ожидании начала разработки мастер-плана всей воронежской агломерации. Но этот процесс оказался куда сложнее, чем мы думали прежде. Минэкономразвития, Минстрой до сих пор спорят о формулировках, которые войдут в градостроительный кодекс.

Но ждать мы не можем, и никто нам не запрещает обсуждать стратегию развития нашего центра, его точки роста, ограничения и возможности — с позиции власти, инвесторов и гражданского общества.