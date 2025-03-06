В нижегородском парке 1 Мая закрыли каток и возобновляют благоустройство

Второй этап благоустройства парка имени 1 Мая начинается в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба мэрии, парк закроют для посещения с 9 марта, бесплатный каток на территории парка уже закончил свою работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Руководитель муниципальной «Дирекции парков и скверов» Александр Чикаев напомнил, что первый этап благоустройства завершили до начала новогодних праздников. Второй этап предполагает продолжение реконструкции системы освещения и электроснабжения, устройство дорожек из брусчатки и газонов. Также на территории парка будет установлен новый административный павильон.

По словам господина Чикаева, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу завершить второй этап благоустройства летом 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее господин Чикаев сообщал, что большую часть парка после выполнения второго этапа благоустройства откроют 1 июня 2025 года. На второй этап реконструкции парка 1 Мая в бюджете 2025 года заложено 117 млн руб.

С начала работ с территории вывезли 15 тыс. т мусора, демонтировали старые фундаменты аттракционов и разрушенных дорожек, проложили новые коммуникации и завезли грунт.

Дельфинарий на территории парка имени 1 Мая во время благоустройства продолжит свою работу. Проход к дельфинарию открыт со стороны улицы Октябрьской Революции. Пройти в него можно в составе групп.

Галина Шамберина