Предприниматели Удмуртии в 3,5 раза увеличили расчеты с самозанятыми

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2024 году в Удмуртии закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 22,9 млн руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым. Число переводов в сервисе увеличилось почти в пять раз по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. руб. Наибольший объем расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среди других регионов лидируют Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.

«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса. Этими возможностями пользуются более 130 тыс. клиентов, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее — почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд руб.»,— отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.