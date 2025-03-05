Главу самарского департамента информполитики нашли в центре управления регионом

На пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области, который долгое время был вакантным, назначена Дина Черемушкина. До этого она была главой Центра управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Власти региона намерены реорганизовать департамент информационной политики администрации губернатора в министерство. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев считает, что новую структуру также должна возглавить Дина Черемушкина.

Также в среду стало известно, что руководителем самарского ЦУРа стала Екатерина Сидорова. В прошлом она была главным консультантом омбудсмена в регионе, работницей ТВ и ответственной за внешние коммуникации исторических парков «Россия — моя история».

Георгий Портнов