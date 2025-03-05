Песков положительно оценил слова Зеленского о готовности к переговорам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в целом положительно оценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Вместе с тем господин Песков напомнил о подписанном украинским президентом указе о запрете на переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

«Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров.— "Ъ"). По-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Господин Путин считает, что это делает любой переговорный процесс нелегитимным. В феврале Кремль говорил, что Зеленский не имеет права на переговоры

Президент США Дональд Трамп сегодня, 5 марта, заявил о готовности Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, а также о готовности к ним России. При этом он убежден, что и Москве, и Киеву придется пойти на уступки.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».