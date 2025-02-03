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Коммерсантъ FM
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Кремль: исходим из того, что Зеленский не имеет права на переговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможный состав участников переговорного процесса России и Украины не обсуждался. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский не может проводить переговоры с Владимиром Путиным, исходя из подписанного им лично указа. Прежде господин Зеленский выражал мнение, что в переговорах должны участвовать представители Украины, России, США и Евросоюза.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, ну, наверное, это забегать вперед»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля отметил, что де-юро президентские полномочия Владимира Зеленского завершены (в связи в военным положением на Украине выборы главы государства не проводились), и этот вопрос важен для урегулирования конфликта. «Хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта»,— сказал господин Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи с представителями Украины и России. Дмитрий Песков отметил, что «по всей видимости, планируются контакты», «процесс планирования» продолжается и в Москве, однако новой информации по этому вопросу нет. На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский захочет участвовать в переговорах, Россия не будет этому препятствовать. При этом мирный договор, отметил господин Путин, украинский президент подписать не сможет, поскольку российские власти считают его нелегитимным.

Подробнее о планах Трампа по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Лусине Баласян

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