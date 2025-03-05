Краевые власти обязали отремонтировать римско-католический костел к концу 2028 года

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия планирует утвердить охранное обязательство для памятника архитектуры «Костел римско-католический», расположенного на ул. Пушкина, 28. Проект приказа охранного обязательства опубликован на сайте инспекции. Согласно ему, в историческом здании до 31 октября 2026 года надо отремонтировать отмостку, а до 30 декабря 2028 года — отреставрировать оконные заполнения.

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Объект культурного наследия «Костел римско-католический» построили в 1873–1879 годах по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Декоративная отделка фасадов двухэтажного здания костела выполнена в стилистике архитектурной эклектики. Здание связано с национально-освободительным движением польского народа в XIX веке и жизнью ссыльных поляков. Как сообщается на сайте Государственного архива Пермского края, костел построили для католической общины, появившейся в Перми после подавления восстаний в царстве Польском (бывшем в XIX веке частью Российской империи) в 1830-е, 1840-е и 1860-е годы. Много поляков было сослано в Пермь после подавления восстания 1863–1864 годов.

Сейчас, согласно сервису 2ГИС, в здании по ул. Пушкина, 28, находится приход Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.