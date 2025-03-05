Пассажиры получат билет до Волковской

Всего здесь проложат около 70 км путей и построят два моста, восемь железнодорожных путепроводов, три эстакады и вокзал, который начнет принимать электрички и скоростные поезда «Ласточка». Станцию оборудуют, согласно документации, четырьмя островными платформами с навесами от осадков, лифтами и эскалаторами для маломобильных пассажиров. В долгосрочной перспективе планируется интеграция этого комплекса с наземным транспортом и метро, но пока точно известно, что новая ветка присоединится к существующему московскому направлению севернее станции Фарфоровская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект трёхэтажного вокзала на станции «Волковская»

Фото: пресс-служба ГК «Нацпроектстрой» Проект трёхэтажного вокзала на станции «Волковская»

Фото: пресс-служба ГК «Нацпроектстрой»

Дополнительно планируется реконструкция участка Санкт-Петербург — Тосно в четырехпутный, где два пути будут предназначены для поездов к Волковской, а два других — для пригородных направлений, ведущих к Московскому вокзалу. Таким образом, вместо электропоездов на площадку в центре города будут прибывать поезда ВСМ. Также результатом работ станет переустройство под эту же цель направления Санкт-Петербург-Главный — Обухово II и техплощадки Санкт-Петербург-Сортировочный — Московский.

В РЖД хотят, чтобы для поездов дальнего следования изменилась конечная станция, но не депо. Если рассматривать их схему будущего движения, то поезда сначала будут доезжать до Волковской, где они высадят пассажиров и пройдут техосмотр. Далее составы идут на станцию Санкт-Петербург-Товарный — Витебский, либо в случае вывозного локомотива — в техпарки станции Санкт-Петербург-Товарный — Московский, как и есть сейчас.

В то же время план изменения железнодорожного движения обсуждают еще с лета 2024 года. Его разработало ООО «Первый проектный институт» с учетом сохранения исторического наследия, включая исторические здания складов Кокоревых. Впрочем, эксперты до сих пор сомневаются в его рациональности. Транспортных аналитиков поддерживают и градозащитники, которые против сноса в рамках ВСМ Фарфоровского поста, который, по их мнению, представляет историческую ценность.

К 2030 году РЖД собирается увеличить объем перевозок в дальнем следовании до 37,6 млн пассажиров (для сравнения, на этот год план стоит на 24,5 млн человек). Половина из них будет перевозиться по высокоскоростным магистралям с заходом на Московский вокзал, а на Волковскую придется 11 млн пассажиров.

Сейчас под проект строительства по запросу АО «Ленгипротранс» уже провели археологическую разведку. Как уточнили в комитете по охране памятников (КГИОП), объекты, которые нужно защитить от сноса, найдены не были. Последнее деревянное здание начала прошлого века на Волковской снесли в 2018 году.

Стефания Барченкова