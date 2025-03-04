Кубань заняла второе место в России по числу столовых в 2024 году

Краснодарский край занял второе место среди российских регионов по количеству столовых в 2024 году. Согласно данным Росстата, опубликованным в Telegram-канале ведомства, на Кубани функционирует 2,6 тыс. таких заведений общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге заняла Москва, где на 31 декабря 2024 года работало 3,6 тыс. столовых. Тройку лидеров замкнула Ростовская область с показателем 1,8 тыс. заведений.

Статистика показывает, что наибольший рост числа столовых зафиксирован в Ленинградской области (+63%), Республике Северная Осетия-Алания (+13,9%) и Волгоградской области (+11,9%).

Всего в России действует более 37 тыс. столовых и закусочных, что на 2,8% превышает показатели 2023 года. При этом около 62 тыс. заведений находится на балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к 25 марта 2024 года общая численность организаций общепита в Краснодарском крае составила 11,4 тыс. заведений, увеличившись на 8,06% с начала года.

Нурий Бзасежев